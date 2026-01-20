Nel ricco circo del tennis mancava solo il superenalotto

Nel panorama attuale del grande tennis, dominato da eventi esclusivi e ricchi di prestigio, si aggiunge un elemento inatteso: il Superenalotto. Un dettaglio che, seppur apparentemente distante dal mondo dello sport, riflette le nuove tendenze di un pubblico sempre più interessato a intrattenimento e opportunità di vincita. In questo contesto, il confine tra sport, lusso e gioco si fa più sottile e complesso.

Nell’attuale circo del grande tennis, ormai pieno di esibizioni per super ricchi, ci mancava solo il superenalotto. Possiamo definirlo così il gioco promosso da uno sponsor che premierà il mago indovino di tutti i vincenti delle 127 partite del tabellone maschile o femminile degli Australian Open, dal primo turno alla finale: in palio 10 milioni di dollari australiani (circa 5,7 milioni di euro), ma la possibilità calcolata di azzeccare il pronostico è di circa una su un miliardo, e solo se la maggior parte dei favoriti fa il suo dovere. Se ci dovessero essere sorprese, siamo a livello del tuffatore che centra una tinozza. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Nel ricco circo del tennis mancava solo il superenalotto Leggi anche: Atp Finals: non solo tennis, un ricco panorama di eventi collaterali Leggi anche: Pagelle Napoli-Como 0-0 – Il Como di Fabregas riaccende la nostalgia del sarrismo perduto (ci mancava solo questo) La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. White Out: la montagna entra in teatro a Tesero tra danza, circo e alpinismo - Domenica 11 gennaio al Teatro Comunale di Tesero lo spettacolo di Piergiorgio Milano, tra danza contemporanea, circo di creazione e alpinismo, nell’ambito del Circuito Danza del Trentino- giornaletrentino.it

CALENDARIO APERTO 2026 CIRCUS SALENTO Siamo pronti per intraprendere una nuova stagione ricca di novità e pura follia! Benvenuti nel Circo più stravagante d'Italia! Il format più ricco con ben oltre 15 artisti sul palco: ballerini, man - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.