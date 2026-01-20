Nel 2025, i dati di “Non Una di Meno” indicano che 84 donne sono state uccise, con autori noti. La statistica mostra che il 29% delle vittime sono donne uccise da un 9% di popolazione straniera residente. Questi numeri evidenziano la necessità di affrontare con attenzione e impegno le questioni di violenza di genere e sicurezza.

Roma, 20 gen – Nel 2025, secondo i dati di “Non Una di Meno”, sono stati 84 gli omicidi di donne con presunto autore noto. Di questi, ben il 29 per cento è stato commesso dal 9 per cento della popolazione residente in Italia, gli stranieri. Ciò significa che questi ultimi hanno una propensione a tale reato 4 volte superiore rispetto a quella degli italiani. Nonostante ciò, si continua a mostrificare solo ed esclusivamente il maschio bianco autoctono e a sproloquiare sull’educazione sessuo-affettiva nelle scuole. Come testimonia l’Eurostat, l’Italia è tra gli Stati europei con il più basso tasso di omicidi di donne commessi da partner o familiari mentre Paesi, che da decenni hanno istituito come materia scolastica l’educazione sessuale, tra questi Germania, Svezia e Francia, mostrano tassi drasticamente più elevati. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

© Ilprimatonazionale.it - Nel 2025, il 29% delle donne sono state uccise dal 9% della popolazione residente (stranieri)

Nel 2025 sono state uccise 85 donne: la conta non è un rituale vuoto, ma una scelta politica

Mentre Bertinotti chiede più accoglienza, altre donne sono state sacrificate sull'altare della società multiculturale da predatori stranieri

