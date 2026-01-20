NBA in Europa progetto campionato | Milan in prima fila

L'NBA e la FIBA stanno collaborando alla creazione di un nuovo campionato europeo di basket, con l’obiettivo di avviare la competizione nell’autunno 2027. Il progetto prevede la costituzione di club stabili e una governance dedicata, segnando un passo importante nello sviluppo del basket europeo. Milan si posiziona tra i principali protagonisti di questa iniziativa, che punta a rafforzare il livello e l’organizzazione del campionato continentale.

Dalle informazioni raccolte emerge un progetto strutturale: NBA e FIBA stanno lavorando alla creazione di un vero campionato europeo, con club stabili, governance dedicata e avvio fissato nell'autunno 2027. Tra i nomi pronti a farsi trovare c'è anche il Milan. Non un'ipotesi teorica: il club rossonero ha già preso posizione sul progetto, mostrando interesse concreto per entrare in un'operazione che punta a rivoluzionare il basket nel Vecchio Continente. Il segnale arriva da Londra, dove Zlatan Ibrahimovi?, oggi Senior Advisor di RedBird, e Gerry Cardinale sono saliti sul palco di un meeting internazionale in cui Stati Uniti e FIBA hanno illustrato i contorni dell'iniziativa.

