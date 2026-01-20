Nba in Europa Milan in prima fila Da solo o con l' Olimpia?

L'NBA si espande in Europa, con Milano al centro dell'attenzione. La presenza di club come l'Olimpia e figure come Cardinale e Ibrahimovic sottolinea l'interesse crescente verso questa iniziativa. Durante la riunione londinese organizzata dalla Lega americana, sono stati discussi i futuri sviluppi e le possibilità di collaborazione. Un momento importante per comprendere le prospettive di un’eventuale presenza dell'NBA nel nostro continente.

Il Milan fa avanti tutta sul progetto Nba. Così tanto che Gerry Cardinale e Zlatan Ibrahimovic ieri sono saliti sul palco di un meeting a Londra in cui la lega Usa e Fiba, il governo del basket mondiale, hanno spiegato a 250 persone (una platea di squadre interessate, compresa l’Olimpia Milano oltre a grandi potenze calcistiche come Real, Barça e Manchester City, potenziali investitori e partner commerciali come Amazon e Nike) i dettagli e l’appeal di questo nuovo progetto, che dovrebbe partire nell’autunno 2027 con franchigie permanenti in 12 città, comprese Roma e Milano. Proprio quella che il Milan vorrebbe controllare. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

