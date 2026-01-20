NBA Europe 2027 nuovo incontro a Londra | Inter assente

L'NBA Europe 2027 ha preso forma con un evento pubblico presso un hotel nel centro di Londra. Il progetto, sviluppato da NBA e FIBA, mira a creare una nuova lega europea di basket. Tra le novità, l’assenza dell’Inter, confermando l’attenzione verso le dinamiche internazionali e le collaborazioni sportive. Questo incontro rappresenta il primo passo ufficiale verso la definizione di una nuova piattaforma per il basket europeo.

NBA Europe. In un esclusivo hotel del centro di Londra è andato in scena il primo atto pubblico del progetto NBA-FIBA per una nuova lega europea di basket. Un’iniziativa ambiziosa che, secondo i piani illustrati, dovrebbe prendere il via nell’ autunno del 2027 e prevedere squadre fisse in 12 grandi città del continente, tra cui anche Roma e Milano. L’obiettivo dell’incontro era chiaro: presentare la visione, il modello e le potenzialità di una competizione destinata a cambiare gli equilibri del basket europeo. Sul palco, in rappresentanza del Milan, erano presenti Zlatan Ibrahimovic e Gerry Cardinale, mentre per l’ Olimpia Milano hanno partecipato Ettore Messina e il general manager Christos Stavropoulos.🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

