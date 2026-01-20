Natale al mare un successo da replicare
È positivo il bilancio del "Natale al Mare", il piccolo villaggio allestito in piazza Costa per le festività. Nel cuore pulsante del lungomare, nella cornice dello storico Grand Hotel e del grattacielo, da fine novembre sino all'Epifania, la FSociety della famiglia Foresti Bellinati ha portato attrazioni e spettacoli viaggianti, per la regia di Carducci Live, Confcommercio e Confesercenti, in un progetto patrocinato dal Comune, con l'obiettivo di rendere viva e illuminata a festa anche questa parte della città. Barbara Pesaresi, direttrice di Confesercenti, vede nella manifestazione un'opportunità importante: "Il bilancio è positivo e l'iniziativa è apprezzata.
Natale d’A…Mare, numeri da record: 700 mila presenze e 10 milioni di euro di indotto Sono circa 700 mila le persone che hanno scelto Lignano Sabbiadoro come meta per una gita o una breve vacanza durante le settimane di programmazione di Natale d’A - facebook.com facebook
Lignano si accende di magia con Natale d’A…Mare La nostra creator Sonia Goi ha visitato Lignano Natale D'A mare, lasciandosi sorprendere da un’atmosfera unica, dove il mare incontra la magia delle feste Scopri di più qui: bit.ly/Programma_eve x.com
