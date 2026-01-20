Nascondeva hashish e marijuana in casa | uomo di 36 anni denunciato

Un uomo di 36 anni residente a Monza, nel quartiere Cederna, è stato denunciato dopo che la polizia ha scoperto hashish e marijuana nella sua abitazione. L’intervento è stato possibile grazie a una segnalazione anonima inviata tramite l’app YouPol, che ha consentito agli agenti di intervenire e verificare la presenza di sostanze stupefacenti. L’operazione si è svolta nella mattina del 16 gennaio.

In casa aveva diversi grammi di hashish e marijuana. Nella mattina dello scorso 16 gennaio, un uomo di 36 anni residente a Monza nel quartiere Cederna è stato"incastrato" grazie a una segnalazione anonima giunta alla polizia di Stato grazie a YouPol, l'applicazione che permette di inviare.

