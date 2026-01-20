Nasce il progetto Scherma in Alta Irpinia

È stato presentato lo scorso ottobre a Sant’Angelo dei Lombardi, e ora il progetto “Scherma in Alta Irpinia” si sta concretizzando. L’iniziativa mira a promuovere la pratica della scherma nella regione, offrendo opportunità di formazione e crescita sportiva. Con un’attenzione rivolta alla valorizzazione del territorio e alla diffusione di questa disciplina, il progetto si inserisce nel contesto delle attività sportive locali, contribuendo allo sviluppo sociale e culturale dell’area.

Tempo di lettura: 3 minuti Era stato presentato lo scorso ottobre a Sant'Angelo dei Lombardi. Ora il progetto "Scherma in Alta Irpinia" prende forma. A gennaio c'è la possibilità di provare gratuitamente i corsi di scherma presso l'Istituto "Criscuoli" di Sant'Angelo dei Lombardi, promossi dall'Area Interna "Città dell'Alta Irpinia" in collaborazione con il Comitato Regionale Campania della Federazione Italiana Scherma e d'intesa con l'A.S.D. Olympia Fencing Club. I corsi sono rivolti ad alunne ed alunni delle scuole primarie e secondarie dell'Alta Irpinia. "Il progetto Scherma in Alta Irpinia si fonda sull'esigenza di poter esplorare una disciplina sportiva che per varie ragioni, tra queste l'assenza di strutture dedicate, non è praticata in zona – spiega la presidente della Città dell'Alta Irpinia, Rosanna Repole -.

