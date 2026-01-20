Nasce a Verona una pasticceria in stile parigino tempio della viennoiserie

A Verona nasce una nuova pasticceria in stile parigino, dedicata alla tradizione della viennoiserie. Un ambiente che offre una colazione internazionale, con un’attenzione particolare alla qualità del prodotto, all’estetica e all’atmosfera. Un luogo pensato per chi desidera vivere un momento di piacevole relax, immerso in un’atmosfera raffinata e autentica, senza rinunciare alla semplicità e alla cura dei dettagli.

Un locale che porta a Verona una colazione di respiro internazionale, con una forte identità francese e una cura rara per prodotto, estetica e atmosfera. Un indirizzo destinato a diventare un punto di riferimento per chi cerca qualcosa di diverso dal solito bar. È una nuova pasticceria per la.

