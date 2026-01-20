Napoli Neres ancora ko | la caviglia frena il rientro Juve a rischio

Il Napoli affronta un periodo complicato a causa di infortuni che influenzano la rosa. David Neres, ancora alle prese con un problema alla caviglia, potrebbe non essere disponibile per il prossimo impegno contro la Juventus a Torino. La condizione dei giocatori e le scelte dell’allenatore saranno decisive per affrontare una sfida importante in un momento di incertezza.

L’emergenza infortuni continua a mordere il Napoli e si fa ancora più seria in vista dei prossimi impegni decisivi: David Neres non ha ancora smaltito il problema alla caviglia e le sue possibilità di rientro immediato si assottigliano, tanto da mettere seriamente a rischio anche la presenza nel big match di Torino contro la Juventus. Un’assenza che si aggiunge a una lista già lunga e pesante per Antonio Conte. Un’infermeria che non si svuota. Il quadro clinico degli azzurri resta complesso. All’ultimo turno di campionato si sono fermati anche Politano e Rrahmani, andando ad allungare una lista che comprende già Lukaku, De Bruyne, Anguissa, Gilmour e Meret. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

Neres, segnali incoraggianti sulla caviglia dopo il rientro a Napoli

Neres ko contro la Lazio: esami alla caviglia e Napoli in attesa

