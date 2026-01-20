napoli in emergenza infortuni

Napoli si prepara alla sfida contro il Copenaghen con diverse assenze per infortuni. La formazione probabile è in fase di definizione, mentre il mercato potrebbe riservare alcune novità per rafforzare la rosa in vista delle prossime partite. La partita di questa sera, in programma alle 21:00, rappresenta un momento importante per la squadra e i tifosi, tra incertezze e speranze di riscatto.

La probabile formazione contro il Copenaghen. E sul mercato tre colpi da regalare a Conte.Novità importanti! È un giorno tormentato ma carico di speranza quella che accompagna il Napoli alla sfida di stasera (ore 21:00) contro il Copenaghen. Nella fredda notte danese, valida per la League Phase di Champions League, Antonio Conte dovrà fare i conti con un’emergenza infortuni che non accenna a placarsi: sono ben nove gli indisponibili, con gli ultimi forfait pesanti di Matteo Politano e Amir Rrahmani. Tuttavia, tra le difficoltà spunta il sorriso più atteso: Romelu Lukaku è tornato. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

