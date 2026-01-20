Napoli dal ?buvero? agli States Il trionfo di lady basket | Sogno la WNBA | ce la farò

Da una piccola palestra di Forcella al palcoscenico internazionale: il percorso di una giovane atleta napoletana, dalla scuola Ristori alla conquista del bronzo europeo con l’Italia Under 20 e ora sogna la WNBA negli Stati Uniti. Un viaggio fatto di impegno e determinazione, che testimonia come il talento possa superare ogni confine.

Dalla minuscola palestrina della benemerita scuola Ristori di Forcella, al bronzo europeo con l’Italia Under 20, passando per il college in America grazie ad una borsa di studio di 4 anni. E nel futuro, forse, la Nba al femminile. È il percorso da sogno di Candy Edokpaigbe, 20 anni da compiere, nata a Napoli da genitori nigeriani. Un viaggio iniziato nella comunità nigeriana del Borgo Sant’Antonio Abate, (“’o buvero ‘e Sant’Antuono”, come lo chiamano i napoletani) dove lei, che sembra nata per lo sport, (1,80, forte, veloce, talentuosa), cresce in un ambiente difficile e con i soldini che in casa non sono mai abbastanza. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

