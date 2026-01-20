Napoli 165esmo anniversario della Polizia Locale Il Comandante | Mancano circa mille agenti

A Napoli, si celebra il 165esimo anniversario della Polizia Locale. Il Comandante evidenzia che, nonostante l’organizzazione attuale, permangono circa mille posti di lavoro vacanti. La squadra si impegna a garantire servizi efficienti, anche in presenza di questa significativa carenza di personale. La situazione richiede attenzione e strategie per rafforzare l’organico e assicurare la sicurezza urbana.

«L'organizzazione che ci siamo dati riesce a sopperire alla carenza di organico, ma mancano circa mille uomini». Così il comandante della polizia locale di Napoli, generale Ciro Esposito, a margine delle celebrazioni per San Sebastiano Martire, patrono della polizia municipale d'Italia e per il 165esimo anniversario dalla fondazione del corpo della città di Napoli. Esposito ha riferito che solo nel 2025 sono stati oltre 90 i grandi eventi che si sono svolti in città e per cui sono stati impiegati oltre 6500 vigili urbani. Dal punto di vista delle attività svolte, i numeri riferiti dicono che nel corso dello scorso anno la polizia municipale di Napoli ha elevato circa 500mila verbali per violazioni al codice della strada, è stata impegnata in attività di controllo delle occupazioni di suolo pubblico, è stata ed è impegnata nel controllo della viabilità anche per far fronte alle difficoltà dei numerosi cantieri in corso per la riqualificazione delle strade cittadine e in attività legate al controllo della movida. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

