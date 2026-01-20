Nada Cella, Delfino Pesce, racconta l'incontro con Annalucia Cecere, avvenuto durante la sua collaborazione con il caso. La criminologa Antonella Delfino Pesce, ospite a Confidential, condivide dettagli sulla conversazione con Cecere, durante la quale si parlò di un ex, e la donna iniziò a minacciarla. Questo episodio fa parte di un percorso investigativo che ha contribuito alla riapertura del caso di Nada Cella.

Ospite a Confidential, la criminologa Antonella Delfino Pesce, che ha contribuito alla riapertura del caso di Nada Cella, racconta l'incontro con Annalucia Cecere. Il 15 gennaio la donna è stata condannata in primo grado per l'omicidio della 25enne.🔗 Leggi su Fanpage.it

Nada Cella, chi è Antonella Pesce Delfino, la criminologa che ha riaperto il caso. La tesi di laurea sul cold case e l'intuizione geniale: «Così ho incastrato Anna Lucia Cecere»Nada Cella è una figura nota nel campo della criminologia, famosa per aver riaperto il caso di un omicidio irrisolto.

Chi è Antonella Delfino Pesce, la criminologa che con la sua tesi ha trovato l’assassina di Nada CellaAntonella Delfino Pesce è una criminologa italiana nota per aver contribuito al caso Nada Cella attraverso la sua tesi di laurea.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Argomenti discussi: Processo Nada Cella, condannata a 24 anni Anna Lucia Cerere. Antonella Pesce Delfino: Così ho fatto riaprire il caso e ho capito chi aveva commesso il delitto; La criminologa Antonella Delfino Pesce: Andai a trovarla e Anna Lucia Cecere si tradì. Così il caso di Nada Cella è stato riaperto; Delfino- Pesce, la criminologa che ha fatto riaprire il caso Cella: Io ho ancora paura di Cecere; Caso Nada Cella, la criminologa Delfino Pesce: In questo processo tanti elementi inquietanti.

Nada Cella, Delfino Pesce racconta l’incontro con Cecere: Le parlai di un suo ex e iniziò a minacciarmi - Ospite a Confidential, la criminologa Antonella Delfino Pesce, che ha contribuito alla riapertura del caso di Nada Cella, racconta l'incontro con Annalucia ... fanpage.it

Nada Cella, la criminologa Delfino Pesce: Mi sono sentita male. La mamma? Ha ripreso 10 anni di vita - Antonella Delfino Pesce era a casa di Silvana Smaniotto, la mamma di Nada, con cui ha stretto un legame fortissimo ... msn.com

I cittadini di Chiavari commentano la sentenza sul caso Nada Cella, tra persone comuni e cittadini che la conoscevano GUARDA IL VIDEO facebook

Omicidio di Nada Cella, Anna Lucia Cecere condannata a 24 anni x.com