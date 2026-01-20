Il mercato dei mutui prima casa nel 2025 registra una crescita del 3%, segnando un andamento positivo. Questa tendenza rappresenta una buona notizia per i giovani che desiderano acquistare una prima abitazione. Secondo l’osservatorio congiunto Facile, i principali indicatori confermano un generale miglioramento del settore, offrendo maggiori opportunità e trasparenza per chi si propone di accendere un mutuo.

Il 2025 è stato un anno positivo per il mercato dei mutui, dato certificato dall’aumento dei principali indicatori, come emerso dall’osservatorio congiunto Facile.it – Mutui.it. A partire dall’importo medio richiesto dagli aspiranti mutuatari, cresciuto del 3% su base annua e arrivato a 138.538 euro. Positivi anche i dati legati ai più giovani che, nonostante le difficoltà oggettive con cui spesso devono fare i conti, hanno rappresentato una fetta fondamentale per il settore dei mutui. Nel 2025, secondo l’osservatorio, il 39% delle richieste totali di finanziamento arrivava da un under 36 (percentuale in aumento del 7% rispetto al 2024), mentre se si guarda ai mutui prima casa, 1 richiesta su 2 arriva da un aspirante mutuatario con meno di 36 anni di età. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Mutui prima casa, il mercato è in crescita: +3%. Buone notizie per i giovani. Cosa c’è da sapere

