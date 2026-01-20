Musiche e film al posto dei libri per educare ad ascolto e intelligenza emotiva

Il progetto “Ascoltare il cinema. Per una pedagogia della musica applicata alle immagini” propone un percorso educativo rivolto agli studenti di Sutri, delle scuole dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado. Attraverso l’uso di musica e film, l’iniziativa mira a sviluppare l’ascolto, l’intelligenza emotiva e la consapevolezza estetica, offrendo strumenti per un apprendimento coinvolgente e rispettoso delle diverse età.

All'istituto "Aldo Moro" di Sutri arrivano tra i banchi grandi nomi del cinema grazie al percorso didattico "Ascoltare il cinema. Per una pedagogia della musica applicata alle immagini" Un percorso didattico, dal titolo "Ascoltare il cinema. Per una pedagogia della musica applicata alle immagini", rivolto agli alunni delle scuole dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado di Sutri. Il progetto, che arriva alla sua seconda edizione, fa un focus sul cinema e le sue musiche, grazie alle testimonianze e ai racconti dei grandi professionisti del settore. "Questo progetto - spiega Franco Eco, direttore didattico dell'iniziativa - non nasce per insegnare a sentire la musica, ma per sottrarre l'ascolto al rumore.

