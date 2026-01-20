Musetti ok ora il derby | Ma ho sbagliato tanto Con Sonego non sarà facile

L'azzurro Musetti ha superato il suo primo turno grazie al ritiro di Collignon, che ha accusato problemi fisici. Tuttavia, il tennista italiano riconosce di aver commesso errori e si prepara ora al derby contro Sonego, consapevole delle difficoltà che lo aspettano. Un confronto importante per il proseguimento del torneo, in cui l’attenzione resta alta sulle prestazioni di entrambe le punte azzurre.

“Vattelo a prendere” “Piernas a full”. Una costante spinta motivazionale del duo Tartarini-Perlas, ha dato quella marcia in più a Lorenzo Musetti per reagire a un match in cui il rivale belga Collignon, cliente per nulla semplice da gestire, stava comandando in maniera preoccupante. Prime ballerine, errori, lamenti, imprecazioni, e il primo set è volato via 6-4 per il belga. Poi il Muso, consapevole delle proprie capacità è riuscito a rimettere sui binari un 2° set che sembrava pericolosamente indirizzato verso un 2-0 per il belga. Subito il break a inizio del secondo parziale, Lorenzo è stato bravo a reagire e recuperare immediatamente passando in vantaggio poi, sul 5-4 quando serviva per il set, si è fatto riprendere da Collignon ma è riuscito a dominare il tie break di tennis e di testa. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

