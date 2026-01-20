I muscoli dorsali svolgono un ruolo fondamentale nella postura, nella stabilità e nel movimento quotidiano. Allenarli correttamente può migliorare l’estetica e contribuire a una maggiore funzionalità fisica. Insieme al trainer Edoardo Beltrone, esploreremo i motivi e le tecniche per un allenamento efficace di questa zona, evidenziando i benefici pratici e estetici di un approccio mirato e consapevole.

Una schiena allenata crea linee pulite e proporzioni equilibrate. Il trainer Edoardo Beltrone spiega: “Negli uomini - spiega il trainer - contribuisce al classico effetto V-shape (spalle larghe e vita più stretta). Nelle donne valorizza il punto vita, migliora il portamento e rende più armoniosa la silhouette vista di profilo e di schiena. Altro aspetto non di poco conto, tonificare i muscoli dorsali riduce l’aspetto di spalle chiuse e incurvate, valorizzando anche il lavoro fatto su addominali e pettorali”. “Una muscolatura dorsale forte - assicura Edoardo Beltrone - migliora la stabilità del tronco, aumenta l’efficienza dei movimenti e riduce il rischio di infortuni a spalle e zona lombare. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Muscoli dorsali: come e perché allenarli per benefici estetici e funzionali

Perché fare colazione con lo yogurt greco: zero grassi, perfetto per la dieta e con benefici a muscoli e ossaLo yogurt greco è una valida opzione per chi cerca un alimento leggero e nutriente.

Leggi anche: Interventi estetici low cost, perché sono sempre pericolosi: parla il Dottor Paolo Santanchè

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Argomenti discussi: Sviluppare la forza con esercizi propedeutici al tennis, il secondo allenamento di Emanuele Massarotti; Il Calisthenics? È l’allenamento giusto anche per le over 50; Milano Cortina 2026: storia, segreti e curiosità di tutti gli sport invernali.

Muscoli dorsali: come e perché allenarli per benefici estetici e funzionali - Il trainer Edoardo Beltrone ci spiega tutti i benefici di un buon allenamento dei muscoli dorsali, sia da un punto di vista funzionale, sia da quello estetico. gazzetta.it

Vuoi pettorali e dorsali davvero in forma? Allenali in triserie. Ecco tutti i consigli utili - L'allenamento in triserie è una tecnica utilizzata nel mondo del bodybuilding e del fitness per incrementare l’intensità del training, stimolando l’ipertrofia muscolare e facendo lavorare il muscolo ... gazzetta.it

Molte persone trovano difficile allenare il dorso. Eh sì, non è facile imparare a reclutare efficacemente i muscoli dorsali. Spesso si tende a compensare con i bicipiti o a non percepire davvero il lavoro nel muscolo target Ma con la tecnica giusta, la connessio - facebook.com facebook