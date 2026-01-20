Muore accendendo la stufa Investito da fiammata | pensionato non ha scampo

I vicini hanno segnalato l’assenza di fumo e luci accese in una casa di un pensionato, ieri mattina. All’arrivo delle forze dell’ordine, è stato scoperto che l’uomo, accidentalmente, aveva acceso la stufa e subito dopo è stato investito da una fiammata fatale. Un tragico incidente che evidenzia i rischi legati all’uso di dispositivi di riscaldamento domestico.

A dare l’allarme ieri mattina sono stati i vicini. Si sono insospettiti non vedendo il fumo della stufa uscire dal camino di casa e per le luci accese. Due segnali che li hanno fatti preoccupare al punto da chiamare i soccorsi. Ed è stato così che l’arrivo dei vigili del fuoco di Sant’Omobono Terme ha dato una risposta ai sospetti: i pompieri, una volta entrati nell’abitazione hanno constatato che il proprietario, il pensionato Pietro Carminati, 81 anni, era riverso a terra senza sensi, con ustioni su parte del corpo. Al personale sanitario inviato dalla centrale operativa del 118 la constatazione del decesso. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Muore accendendo la stufa. Investito da fiammata: pensionato non ha scampo Leggi anche: Fiammata da una stufa, 4 persone ustionate nel Napoletano: c’è anche un bambino di 6 anni Emanuele, morto sulla provinciale. Investito da un’auto: senza scampoEmanuele, 28 anni, è deceduto dopo essere stato investito da un’auto mentre percorreva a piedi la provinciale. Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. Muore accendendo la stufa. Investito da fiammata: pensionato non ha scampo - L’ottantunenne sarebbe rimasto vittima dell’incidente nella serata di domenica. ilgiorno.it

