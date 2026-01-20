Municipio Roma XIV | Mussolini FI su situazione scuola via Taggia Gualtieri intervenga

Rachele Mussolini di Forza Italia ha richiesto un intervento del sindaco Gualtieri sulla situazione della scuola Alberto Sordi in via Taggia, nel Municipio Roma XIV. La rappresentante politica ha evidenziato come il plesso, chiuso dal 2015 per lavori di adeguamento antisismico, rimanga ancora inattivo, e ha sollecitato chiarimenti sulla riqualificazione e riapertura dell’edificio.

Sulle vicissitudini riguardanti la scuola Alberto Sordi, situata in via Taggia nel Municipio Roma XIV, la capogruppo capitolina di Forza Italia, Rachele Mussolini, ha dichiarato: "Ho presentato sin dalla scorsa consiliatura diverse interrogazioni per fare chiarezza sullo stato di ristrutturazione del plesso, chiuso nel 2015 a causa di alcuni lavori di adeguamento antisismico e mai riaperto." Proseguendo, Mussolini ha aggiunto: "L'ultima interrogazione, in ordine di tempo, è stata presentata un paio di settimane fa, a seguito di un'occupazione abusiva dell'istituto da parte di una cinquantina di persone che, di fatto, vivono – minori compresi – da circa un mese in un vero e proprio cantiere a cielo aperto.

