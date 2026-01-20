Mozambico | inondazioni colpiscono oltre 513mila persone metà bambini

Le recenti inondazioni in Mozambico hanno interessato più di 513.000 persone, con la metà di esse costituita da bambini. La situazione rappresenta un'emergenza umanitaria che richiede interventi rapidi e coordinati. Organizzazioni come l’UNICEF stanno monitorando la crisi e chiedono sostegno per assistere le popolazioni colpite e prevenire ulteriori conseguenze.

Emergenza in Mozambico: oltre 513.000 persone colpite dalle inondazioni, più della metà bambini. UNICEF lancia l'allarme e chiede interventi urgenti. Mozambico in emergenza: oltre mezzo milione di persone colpite. Le piogge torrenziali delle ultime settimane hanno provocato inondazioni devastanti in Mozambico, colpendo più di 513.000 persone, oltre la metà bambini. Guy Taylor, Responsabile della Comunicazione UNICEF in Mozambico, ha lanciato l'allarme durante la conferenza stampa al Palazzo delle Nazioni di Ginevra: "Non si tratta solo di case distrutte, ma di una minaccia mortale per i bambini: acqua non sicura, malattie e malnutrizione".

