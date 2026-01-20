Mourinho sorprende tutti in conferenza stampa | Se allenerei la Juve? Certo
Durante la conferenza stampa alla vigilia di Juventus-Benfica, José Mourinho ha dichiarato, senza mezzi termini, che non avrebbe esitato ad allenare la Juventus se si presentasse l’occasione. La sua affermazione ha attirato l’attenzione degli addetti ai lavori e dei tifosi, aggiungendo un ulteriore elemento di interesse alla partita di Champions League valida per il settimo turno della fase a gironi.
