Mourinho-Juve l’annuncio in diretta rende furiosi i tifosi dell’Inter

La vigilia della partita di Champions League tra Juventus e Benfica porta con sé anche l’attesa per l’annuncio in diretta, che ha suscitato reazioni tra i tifosi. La sfida si presenta come un momento importante per entrambe le squadre, con l’attenzione rivolta anche alle vicende legate a José Mourinho, ex allenatore di Inter e Roma. Un incontro che promette emozioni e interesse, senza lasciar indifferenti gli appassionati di calcio.

Vigilia importante di Champions League per la Juventus che va a fare visita al Benfica di José Mourinho, vecchia conoscenza del calcio italiano avendo allenato sia l’Inter che la Roma. Le parole di Mourinho sulla Juventus (Ansa Foto) – calciomercato.it Durante la conferenza stampa alla vigilia della partita tra il Benfica e i bianconeri, l’ex allenatore dell’Inter ha rilasciato delle dichiarazioni che non hanno fatto piacere ai tifosi dell’Inter. Mourinho sorprende i tifosi dell’Inter, parole a sorpresa sulla Juventus. Da sempre legati al tecnico portoghese per la vittoria del Triplete nel 2010, riportando in nerazzurro una Champions League che mancava da moltissimi anni, i tifosi dell’Inter non si aspettavano alcune parole rilasciate dal tecnico prima della partita contro la Juventus. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

