Mostro Firenze bimbo del primo delitto ritrova i resti della mamma al cimitero
A quasi 58 anni dalla scomparsa, Natalino Mele ha trovato i resti della madre, Barbara Locci, al cimitero. Il figlio, che non aveva mai saputo dove fosse sepolta, ha deposto il suo primo fiore in un momento di riconciliazione e ricordo. Questa scoperta rappresenta un passaggio importante nel percorso di elaborazione del dolore e di ricostruzione familiare.
(Adnkronos) – Non sapeva dove fosse stata sepolta e per questo non le aveva mai fatto visita. Il primo fiore per sua mamma, Barbara Locci, suo figlio Natalino Mele lo ha deposto adesso, quasi 58 anni dopo la sua morte. Non c'è più una tomba dove ricordarla, però: dal 1982, i resti della donna uccisa dalla calibro 22 del Mostro di Firenze nel'agosto del 1968 mentre si trovava appartata in auto con l'amante, Antonio Lo Bianco, sono finiti nell'ossario comune del cimitero fiorentino di Trespiano. Un desiderio, quello di Natalino di ritrovare la sua mamma, che si è concretizzato grazie alle tenaci ricerche compiute da Lorenzo Tombelli, avvocato ma ora anche amico dell'unico sopravvissuto ai delitti del Mostro di Firenze.🔗 Leggi su Periodicodaily.com
La tomba di Barbara Locci, prima vittima della pistola del Mostro. Natalino ritrova la mamma: “Il primo fiore per lei”Nel cimitero di Trespiano, Firenze, si trova la tomba di Barbara Locci, prima vittima della pistola del Mostro.
