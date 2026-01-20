Mostro Firenze bimbo del primo delitto ritrova i resti della mamma al cimitero

A quasi 58 anni dalla scomparsa, Natalino Mele ha trovato i resti della madre, Barbara Locci, al cimitero. Il figlio, che non aveva mai saputo dove fosse sepolta, ha deposto il suo primo fiore in un momento di riconciliazione e ricordo. Questa scoperta rappresenta un passaggio importante nel percorso di elaborazione del dolore e di ricostruzione familiare.

