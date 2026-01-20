Mostra ' Pyros fuoco e materia' di Jean Boghossian

Arionte Arte Contemporanea presenta Pyros: Fuoco e Materia, la mostra personale di Jean Boghossian. L’artista internazionale esplora il fuoco come strumento di trasformazione e linguaggio simbolico, integrando questa ricerca nella sua esperienza artistica. L’esposizione mette in luce il rapporto tra materia e fuoco, offrendo uno sguardo sobrio e approfondito sul processo creativo e sulle potenzialità espressive di questa forma di espressione.

