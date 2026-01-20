Mostra dipinti dei detenuti del carcere di Pescara | L’arte come spazio di libertà
Il 17 gennaio è stata inaugurata a Pescara la mostra “L’arte come spazio di libertà”, che raccoglie i dipinti realizzati dai detenuti del carcere locale. Un’occasione per osservare come l’arte possa rappresentare un mezzo di espressione e riflessione, offrendo uno spazio di libertà personale e di riscatto. La mostra invita a considerare il ruolo dell’arte come strumento di inclusione e crescita anche in contesti carcerari.
Lo scorso 17 gennaio è stata presentata la mostra “L’arte come spazio di libertà” realizzata con i dipinti realizzati dai detenuti del carcere di Pescara. L’esposizione è visitabile fino ai primi di febbraio, il martedì e il giovedì pomeriggio, nella sala consiliare dl comune di Pescara. Ingresso.🔗 Leggi su Ilpescara.it
Al carcere di Airola lo spettacolo ‘LiberaMente’: arte e teatro per il futuro dei giovani detenutiIl carcere di Airola ospita lo spettacolo ‘LiberaMente’, un progetto che unisce arte e teatro per il futuro dei giovani detenuti.
Leggi anche: Come l'arte può curare dopo una violenza: i dipinti delle donne in mostra per il 25 novembre
Prima che un’immagine da interpretare, la pittura è un problema di spazio. Mimmo Paladino in mostra.
Mostra dipinti dei detenuti del carcere di Pescara: L’arte come spazio di libertà - L’esposizione è visitabile fino ai primi di febbraio, il martedì e il giovedì pomeriggio, nella sala consiliare dl comune di Pescara. Ingresso libero ... ilpescara.it
La vita dei detenuti di Rebibbia in mostra (dentro al carcere romano) - Nel Nuovo complesso penitenziario è da oggi in mostra Un mondo alla rovescia, un progetto realizzato da Hyperlocal che racconta le storie e la quotidianità di una ventina di detenuti ... ilfoglio.it
forme e colori. mostra di grafica e dipinti - facebook.com facebook
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.