Mostra dipinti dei detenuti del carcere di Pescara | L’arte come spazio di libertà

Il 17 gennaio è stata inaugurata a Pescara la mostra “L’arte come spazio di libertà”, che raccoglie i dipinti realizzati dai detenuti del carcere locale. Un’occasione per osservare come l’arte possa rappresentare un mezzo di espressione e riflessione, offrendo uno spazio di libertà personale e di riscatto. La mostra invita a considerare il ruolo dell’arte come strumento di inclusione e crescita anche in contesti carcerari.

