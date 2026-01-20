Mostra ' Agata | street stories' al CLAFF
Dal 26 gennaio all’8 marzo 2026, il CLAFF di Catania ospita la mostra fotografica di Gabriele Celsa, intitolata 'Agata - Street Stories'. L’esposizione, situata in Via Firenze 233C, propone una selezione di immagini che raccontano storie di strada, offrendo uno sguardo autentico sulla vita urbana. Un’occasione per osservare da vicino momenti quotidiani catturati con sensibilità e attenzione.
All'interno del CLAFF (Via Firenze 233C, Catania) dal 26 gennaio all'8 marzo 2026 appuntamento con la mostra fotografica di Gabriele Celsa dal titolo 'Agata - Street Stories'. Ingresso libero. La Festa di Sant’Agata diventa il terreno visivo in cui la street photography incontra tradizione, fede.🔗 Leggi su Cataniatoday.it
