Mosaico Abitativo Solidale | conclusi i lavori e avviate le politiche di assegnazione

Sono stati completati con successo i lavori del Mosaico Abitativo Solidale (MAS) – Mix House, realizzato sull’area dell’ex Residenza XXV Aprile in via Taro. Ora sono avviate le procedure di assegnazione degli alloggi, in conformità con le politiche di inclusione sociale previste dal progetto. Questa fase segna un passo importante verso il rafforzamento delle iniziative di housing solidale nella zona.

Si sono conclusi in anticipo i lavori per la realizzazione del Mosaico Abitativo Solidale (MAS) – Mix House, l’edificio sorto al posto dell’ex Residenza XXV Aprile, in via Taro. La chiusura del cantiere è avvenuta in anticipo rispetto ai tempi inizialmente previsti e rispetto alla scadenza della linea di finanziamento PNRR fissata a marzo 2026. Il MAS – Mix House è un edificio ecosostenibile di circa 1.300 metri quadrati che ospita complessivamente 60 alloggi destinati a persone e nuclei che incontrano difficoltà di accesso al mercato immobiliare tradizionale. Il progetto prevede la sperimentazione di nuove forme di housing sociale, orientate al contrasto dell’emarginazione abitativa, alla promozione della coesione sociale e alla costruzione di una comunità inclusiva e solidale, con spazi comuni dedicati alla socialità e al supporto intergenerazionale.🔗 Leggi su Parmatoday.it

Conclusi i lavori di restyling al PalaCattani: "Un impianto rinnovato per le nostre realtà sportive"Sono terminati i lavori di restyling al PalaCattani di Faenza, con interventi di manutenzione straordinaria e rinnovo della pavimentazione in legno.

Conclusi i lavori al piazzale della chiesa de Le CelleIl Comune di Cortona ha completato i lavori di riqualificazione del piazzale della chiesa dell’Eremo de Le Celle.

