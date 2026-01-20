Morto Valentino i momenti più belli a Portofino | Per anni una seconda casa per lo stilista

Valentino Garavani, noto come l'ultimo imperatore della moda, ha trascorso molti anni a Portofino, considerandola una seconda casa. La sua presenza ha reso questo angolo di Liguria un luogo speciale, ricco di ricordi e di eleganza. Con la sua scomparsa a 93 anni, si chiude un capitolo importante della storia della moda e dei momenti più belli vissuti in questa affascinante località.

Dai festeggiamenti per l'86esimo compleanno all'arrivo a bordo del suo yacht: all'arrivo del grande stilista, mancato lunedì 19 gennaio, Portofino si trasformava in un palcoscenico di stile Portofino è stata per anni una seconda casa per Valentino Garavani, ultimo imperatore della moda, scomparso lunedì all'età di 93 anni. A ricordarlo è l'amministrazione comunale del celebre comune di riviera che ha espresso profondo cordoglio per la scomparsa dello stilista. Il legame tra Valentino e Portofino è stato intenso e duraturo. Lo stilista amava profondamente il borgo, che ha a lungo considerato “un rifugio di bellezza – commenta la giunta comunale sui social – dove celebrare la vita, l’amicizia e l’eleganza”.🔗 Leggi su Genovatoday.it

