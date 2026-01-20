Morto Valentino aveva 93 anni | Capri dimora dell' anima tra mondanità e glamour

Valentino Garavani, icona del mondo della moda, si è spento a 93 anni. La sua scomparsa rappresenta una perdita significativa per il settore, che lo ha ricordato come uno dei grandi interpreti del made in Italy. Dopo l’addio a re Giorgio, questa nuova perdita evidenzia l’eredità di un uomo che ha saputo unire eleganza e creatività, lasciando un’impronta indelebile nel panorama internazionale.

Dopo l’addio a re Giorgio, scomparso il 4 settembre 2025, un altro nome inimitabile del made in Italy lascia la scena: Valentino Garavani. Due figure che hanno portato l’eleganza italiana nel mondo, ma la perdita di Valentino assume per Capri un significato speciale. Aveva scelto l’isola Azzurra come una seconda casa. Un luogo vissuto senza stagioni, senza assenze, che viveva nella sua totalità sia a terra che a mare. A Capri, Valentino non era un ospite, era una presenza. Camminava tra le stradine dell'isola con naturalezza, senza abbandonare mai il suo immancabile piglio elegante. Tuttavia, è qui che ritrovava semplicità e spontaneità, salutato per nome anche da chi non lo conosceva e a cui rispondeva sempre con un sorriso. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

