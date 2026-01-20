Morti sul lavoro la storia di Mattia la madre Monica | Come a Crans-Montana la tragedia di mio figlio si poteva evitare La domanda resta sempre la stessa | perché chi aveva la responsabilità di fare i controlli ha omesso di farlo?
La tragica morte di Mattia Battistetti, avvenuta a soli 23 anni sul luogo di lavoro, evidenzia le falle nei controlli di sicurezza. La madre Monica Michielin racconta come questa tragedia, simile a quella di Crans-Montana, si sarebbe potuta evitare se le responsabilità fossero state rispettate. Questa storia mette in luce l'importanza di garantire ambienti di lavoro più sicuri e di verificare con maggiore attenzione i controlli preventivi.
Cosa è successo a suo figlio Mattia? «Mattia aveva conseguito il diploma del Liceo scientifico ma non aveva più voluto continuare gli studi. Aveva intrapreso il lavoro di ponteggista, un lavoro faticoso che lo occupava per 13-14 ore al giorno. Era contento del suo lavoro e non si è mai lamentato della fatica perché l’unica sua richiesta era quella di poter lavorare all’aria aperta. Il 29 aprile 2021 è uscito di casa come al solito al mattino presto per recarsi nel cantiere edile della ditta Bordignon Costruzioni, dove era dipendente. La ditta Altedil di Trevignano (TV), era in subappalto della Bordignon, in via Magellano a Montebelluna (TV). 🔗 Leggi su Vanityfair.it
Crans-Montana, parla l’ambasciatore: “La tragedia si poteva assolutamente evitare, ci sono prove schiaccianti”L'ambasciatore di Crans-Montana afferma che la tragedia avrebbe potuto essere evitata, evidenziando prove chiare e schiaccianti.
“Le candele scintillanti attaccate alle bottiglie? Pericolose, nei miei locali non le uso. La tragedia di Crans-Montana si poteva evitare”: così Flavio BriatoreIl 6 gennaio è atterrato a Milano Linate il C-130 con i corpi di cinque delle sei vittime della tragedia di Crans-Montana, in Svizzera, dove un incendio nel bar Le Constellation ha causato 40 morti.
Infortuni sul lavoro, Inail: altre 1.002 vittime da gennaio a novembre 2025. Morti anche otto studenti - Nessun calo nei decessi, aumentano le denunce di infortunio: ecco tutti i numeri del rapporto Inail sugli incidenti sul lavoro ... ilfattoquotidiano.it
Infortuni sul lavoro nelle Marche: dati INAIL preoccupanti Morti in aumento del 47% in un anno. I dati INAIL al 30 novembre 2025 registrano 28 infortuni mortali, contro i 19 dell’anno precedente, con un’incidenza elevata tra i lavoratori over 50. Crescon - facebook.com facebook
NON RALLENTA LA TRAGICA CONTABILITÀ DEI MORTI SUL LAVORO INAIL: nei primi undici mesi del 2025 ci sono state 1002 vittime sul lavoro, due in più rispetto al 2024. La tutela della sicurezza delle lavoratrici e dei lavoratori dovrebbe rappresentare un x.com
