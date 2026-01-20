Morte di Commisso | Firenze illumina di viola le porte storiche nel giorno dei funerali

Il prossimo 21 gennaio 2026, le porte storiche di Firenze saranno illuminate di viola in occasione dei funerali di Rocco Commisso, presidente della Fiorentina. Un gesto simbolico della città per ricordare una figura importante legata alla squadra e alla comunità. Questa cerimonia rappresenta un momento di lutto e di rispetto, sottolineando il legame tra Firenze e il suo storico presidente.

FIRENZE – Le porte storiche della città di Firenze domani sera, 21 gennaio 2026, saranno illuminate di viola per ricordare il presidente della Fiorentina Rocco Commisso, scomparso il 17 gennaio scorso negli Usa. L'iniziativa, comunica Palazzo Vecchio in una nota, avverrà nel giorno della celebrazione dei suoi funerali, in programma domani alle 10, ora di New York, quando in Italia saranno le 16. Alle esequie a New York sarà presente la sindaca Sara Funaro. L'illuminazione delle porte fiorentine sarà a cura di Firenze Smart.

Porte storiche illuminate di viola per ricordare il presidente Rocco CommissoLe porte storiche di Firenze saranno illuminate di viola mercoledì 21 gennaio, in occasione di un gesto simbolico per ricordare Rocco Commisso, presidente della Fiorentina, scomparso il 17 gennaio.

