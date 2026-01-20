Morganti sul pari a Fossombrone | Sfiorato il blitz il punto è buono

Il Morganti torna da Fossombrone con un pareggio, un risultato che lascia soddisfazione ma anche un pizzico di rammarico per l’occasione sfiorata nei minuti di recupero. Un punto che testimonia l’equilibrio della partita e il valore di una prestazione complessivamente positiva, anche se c’è la consapevolezza di poter ottenere qualcosa in più. Un risultato che mantiene invariata la classifica e alimenta la fiducia per le prossime sfide.

"È sempre positivo tornare da Fossombrone con un punto, ma c’è anche un po’ di rammarico pensando all’occasione nei minuti di recupero. Ma alla fine siamo soddisfatti del risultato ottenuto su un campo che non si sposa appieno con le nostre caratteristiche". È quanto dice Jacopo Morganti, difensore della Maceratese, decisivo sulla conclusione a botta sicura dell’attaccante pesarese Casolla. "Siamo contenti. La partita – aggiunge – ha dimostrato che siamo maturati avendo approcciato bene a un tipo di gara a cui non siamo abituati e su un terreno non ottimale". L’altro aspetto positivo è che la porta è rimasta imbattuta come contro Sora, Sammaurese, Castelfidardo e Chieti. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

