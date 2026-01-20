Mondiali 2026 | Senegal a rischio esclusione c’è la mano di Infantino

La finale di Coppa d’Africa tra Senegal e Marocco, vinta dai Leoni della Teranga, ha sollevato questioni legate alla possibile esclusione del Senegal dai Mondiali 2026. La situazione, al centro di polemiche e analisi, coinvolge decisioni e responsabilità dell’organizzazione FIFA e delle autorità calcistiche internazionali, alimentando un dibattito sulla trasparenza e la correttezza delle procedure in vista della qualificazione ai prossimi Mondiali.

La finale di Coppa d'Africa tra Senegal e Marocco, vinta dai Leoni della Teranga, rischia di lasciare strascichi pesantissimi. A rischio il Mondiale conquistato della nazionale senegalese. Il Senegal potrebbe non partecipare ai prossimi Mondiali. Dopo quanto accaduto in finale di Coppa d'Africa, infatti, la Fifa starebbe pensando ad una punizione esemplare. L'episodio chiave è avvenuto al 98', quando, dopo la concessione di un calcio di rigore in favore del Marocco, i giocatori del Senegal hanno abbandonato il campo per protesta, rientrando negli spogliatoi e facendo sospendere di fatto la partita.

Inchiesta contro il Senegal, rischia tantissimo: i 'colpevoli' potrebbero saltare i Mondiali x.com

Caroselli d'automobili che ricordano molto quelli dei mondiali di calcio vittoriosi per l'Italia. Ma stavolta a festeggiare è la nutrita comunità senegalese di Trieste - facebook.com facebook

