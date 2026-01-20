Mondiale Rally 2026 | i favoriti Occasione d’oro per Evans e Neuville ma Ogier resta uno spauracchio

Il Rally di Montecarlo, primo appuntamento del WRC 2026, si avvicina rapidamente. Con i principali favoriti Evans e Neuville pronti a sfruttare questa occasione, il 2026 si presenta come un anno di sfide avvincenti. Tuttavia, Ogier rimane un elemento da tenere d’occhio, grazie alla sua esperienza e competitività. Un evento che promette emozioni e incertezza, segnando l’inizio di una nuova stagione nel mondiale rally.

Mancano pochi giorni al via del Rally di Montecarlo, prestigioso evento che aprirà ufficialmente il Mondiale WRC 2026. Il cast del campionato deve fare i conti purtroppo con due assenze pesanti rispetto al recente passato, infatti hanno lasciato (almeno per un anno) la categoria sia il fenomeno finlandese Kalle Rovanpera che il big estone Ott Tanak. Di fatto sono usciti di scena in un colpo solo due campioni iridati e top driver che partivano ogni anno con l'obiettivo di conquistare il titolo. Riflettori puntati dunque su Sebastien Ogier, vincitore del Mondiale 2025 gareggiando solamente in undici round su quattordici, anche se il fuoriclasse francese ha annunciato di voler confermare un programma part-time con Toyota.

