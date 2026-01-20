Molino Nicoli spinge sugli snack per il baby food | dalla nuova linea produttiva 50 milioni di confezioni l’anno

Molino Nicoli, con sede a Costa di Mezzate, ha completato un rinnovamento della linea produttiva dedicata agli snack estrusi per il baby food. La nuova struttura, realizzata in tempi rapidi, permette all’azienda italiana di produrre fino a 50 milioni di confezioni all’anno. Riconosciuta a livello internazionale nel segmento Better for You, Molino Nicoli rafforza così la propria offerta nel settore dei cereali destinati ai più piccoli.

Costa di Mezzate. Un revamping completo della linea produttiva dedicata agli snack estrusi leggeri per il baby food, oggi ospitata all’interno di un nuovo edificio realizzato a tempo di record: Molino Nicoli, impresa italiana con sede a Costa di Mezzate riconosciuta a livello internazionale come partner di riferimento per l’offerta di prodotti a base di cereali nel segmento Better for You, amplia la propria offerta raggiungendo la capacità di 50 milioni di confezioni all’anno. Non un semplice trasferimento, però, perché tutto il progetto si è sviluppato attorno alle parole d’ordine dell’innovazione e della sicurezza: quello che solo tre mesi fa era un magazzino spoglio, oggi è un fiore all’occhiello dell’azienda che impiega 200 dipendenti e opera in 4 aree di business (cereali per colazione, barrette, snack baby food e farine), spedendo i propri prodotti in 42 Paesi nel mondo, con un fatturato consolidato che nel 2024 ha toccato i 57 milioni di euro.🔗 Leggi su Bergamonews.it

