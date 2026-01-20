Modifiche alla circolazione ferroviaria per l' emergenza maltempo

Per via delle allerte meteo emesse dalla Protezione civile siciliana, che prevedono condizioni di allerta rossa e arancione, la circolazione ferroviaria in Sicilia subirà alcune variazioni nella giornata di oggi. Tali modifiche sono necessarie per garantire la sicurezza dei viaggiatori e adeguarsi alle condizioni climatiche in evoluzione. Si consiglia di consultare gli aggiornamenti ufficiali prima di pianificare gli spostamenti.

In seguito all'avviso meteo della Protezione civile siciliana, che prevede allerta rossa e arancione su gran parte della regione per la giornata di oggi, la circolazione ferroviaria nell'Isola sarà interessata da alcune modifiche. La circolazione sarà sospesa sulla linea Siracusa-Caltanissetta e.🔗 Leggi su Cataniatoday.it

Lavori sulla linea ferroviaria Firenze - Empoli - Pisa: modifiche alla circolazioneSono in corso lavori di manutenzione sulla linea ferroviaria Firenze-Empoli-Pisa, che interesseranno il sottovia di via delle Colline a Pontedera e il passaggio a livello di Navacchio.

Lavori per la fermata Pigneto, modifiche alla circolazione ferroviaria tra Tiburtina e OstienseDal 9 al 11 gennaio e dal 30 gennaio al 1° febbraio, la circolazione ferroviaria tra Roma Tiburtina e Roma Ostiense subirà modifiche.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Lavori sulla linea ferroviaria tra Brescia e Verona, le modifiche alla circolazione di Trenord; Linea Alessandria-Piacenza, modifiche alla circolazione dei treni; Manutenzione alla linea ferroviaria, domenica modifiche alla circolazione; Regionale Toscana, Trenitalia: modifiche alla circolazione dei treni sulla linea Firenze-Pisa.

Maltempo in Sicilia, modifiche alla circolazione dei treni - In seguito all’avviso meteo della Protezione Civile Regionale, che prevede Allerta Rossa e Arancione su gran parte della regione per la giornata di domani, la circolazione ferroviaria in Sicilia sarà ... grandangoloagrigento.it