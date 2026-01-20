Modena violenza sessuale e lesioni | arrestato tunisino

A Modena, un uomo tunisino irregolare è stato arrestato con l'accusa di aver commesso una violenza sessuale e aver provocato lesioni a una donna di 24 anni. L'indagato, attualmente in custodia, è sotto inchiesta per questi reati. L'operazione si inserisce nelle attività di controllo e tutela della sicurezza sul territorio.

I fatti risalgono alla mattina del 4 gennaio scorso allorché l’indagato, dipendente e addetto alla sicurezza di un albergo, aveva indotto con una scusa la giovane, preposta alla reception della struttura ricettiva, a seguirla in una stanza adibita a magazzino. In tale circostanza, l’uomo l’aveva aggredita alle spalle, tappandole la bocca con le mani, per poi gettarla a terra seminuda al fine di consumare una violenza sessuale, non portata a termine per la ferma resistenza opposta dalla vittima. Le indagini condotte dalla Squadra Mobile, hanno permesso – anche grazie al riconoscimento fotografico da parte della vittima del suo aggressore – di acquisire gravi indizi di colpevolezza nei confronti del 39enne. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it © Imolaoggi.it - Modena, violenza sessuale e lesioni: arrestato tunisino Violenza sessuale su ragazza disabile in treno: arrestato tunisinoUn uomo tunisino è stato arrestato in seguito a un episodio di violenza sessuale su una ragazza disabile su un treno. Leggi anche: Ancona, arrestato in Francia il tunisino latitante: condannato a 7 anni per violenza sessuale e maltrattamenti La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Argomenti discussi: Ragazza aggredita all'uscita del locale, 25enne ai domiciliari per violenza sessuale; AGGREDISCE UNA RAGAZZA, 25ENNE ARRESTATO PER VIOLENZA SESSUALE; Ragazza aggredita fuori da un locale, arrestato un 25enne; Violenza sessuale su una 90enne di Concordia, l’aggressore rischia il processo. Violenza sessuale in albergo, aggressore in carcere dopo la fuga in PortogalloModena, 20 gennaio 2026 – Un uomo di 39 anni originario della Tunisia è stato arrestato oggi a Modena dalla polizia di Stato, dopo che si era allontanato in Portogallo salvo poi rientrare nuovamente n ... msn.com 39enne tenta di stuprare una donna in un hotel a Modena e poi fugge in Portogallo, arrestatoUn cittadino tunisino di 39 anni è stato arrestato a Modena per violenza sessuale e lesioni ai danni di una giovane receptionist. virgilio.it #Violenza a #scuola, a #Modena arrivano gli “school tutor”: ecco cosa faranno x.com Leggere “Salvini come Moro” sulla serranda della sede della Lega di Modena fa rabbrividire. Si tratta a tutti gli effetti di un richiamo a una violenza che non deve avere più cittadinanza nel nostro Paese. Alimentare continuamente un clima di scontro totale, trasf - facebook.com facebook

