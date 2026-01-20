Moda Uomo | è il momento di Parigi

Oggi pomeriggio prende il via la Paris Fashion Week Uomo, un evento importante nel calendario della moda internazionale. Con 35 sfilate, tra cui debutti di designer emergenti come Jeanne Friot e Magliano, e 32 presentazioni, la settimana rappresenta un momento di riflessione sulle tendenze e le nuove proposte per la stagione. Un appuntamento da seguire per chi desidera restare aggiornato sulle evoluzioni del settore.

Parte oggi pomeriggio la Paris Fashion Week. Secondo il calendario ufficiale diffuso dalla FHCM-Fédération de la Haute Couture et de la Mode, questa stagione gli show saranno 35, inclusi i debutti di Jeanne Friot e di Magliano, cui si aggiungono 32 presentazioni. Ad aprire i lavori Meta Campania Collective, mentre a chiudere, per la prima volta, sarà Simon Porte Jacquemus con la sua linea eponima negli spazi del Musée National Picasso. E se oggi sarà la volta anche per la nuova prova di Pharrel Williams per Louis Vuitton, c'è il rischio che a rubare la scena sia Pierpaolo Piccioli da Balenciaga.

