Moda Milano Unica rilancia qualità della manifattura e dei materiali

Milano Unica, il principale evento italiano dedicato ai tessuti e accessori di alta gamma, ha aperto la sua 42ª edizione a Fiera Milano. Dal 16 al 22 gennaio, nei padiglioni 8-12 e 16-20, vengono presentate le collezioni PrimaveraEstate 2027, con un focus sulla qualità della manifattura e dei materiali. L’appuntamento rappresenta un momento di riferimento per professionisti e aziende del settore, valorizzando l’eccellenza italiana nel settore tessile.

Sono 730 le aziende partecipanti e in particolare, sono 585 (+5,2% rispetto all' edizione di febbraio 2025) gli espositoriall'interno dei Saloni di Ideabiella, Moda In e Shirt Avenue, dove spicca il contributo di 137 aziende tessili europee (+25%), a cui si aggiungono 129 adesioni tra le Aree Speciali e gli Osservatori Korea e Japan e quelle di 16 case editrici.

