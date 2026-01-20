Moda Milano Unica rilancia qualità della manifattura e dei materiali

Da ilgiornale.it 20 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Milano Unica, il principale evento italiano dedicato ai tessuti e accessori di alta gamma, ha aperto la sua 42ª edizione a Fiera Milano. Dal 16 al 22 gennaio, nei padiglioni 8-12 e 16-20, vengono presentate le collezioni PrimaveraEstate 2027, con un focus sulla qualità della manifattura e dei materiali. L’appuntamento rappresenta un momento di riferimento per professionisti e aziende del settore, valorizzando l’eccellenza italiana nel settore tessile.

Milano Unica, il salone italiano dei tessuti e degli accessori d’alta gamma, ha inaugurato l’edizione numero 42 in Fiera Milano, dove, nei padiglioni 8-12 e 16-20, vengono presentate fino al 22 gennaio le collezioni PrimaveraEstate 2027. Sono 730 le aziende partecipanti e in particolare, sono 585 (+5,2% rispetto all’ edizione di febbraio 2025) gli espositoriall’interno dei Saloni di Ideabiella, Moda In e Shirt Avenue, dove spicca il contributo di 137 aziende tessili europee (+25%), a cui si aggiungono 129 adesioni tra le Aree Speciali e gli Osservatori Korea e Japan e quelle di 16 case editrici. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

moda milano unica rilancia qualit224 della manifattura e dei materiali

© Ilgiornale.it - Moda, Milano Unica rilancia qualità della manifattura e dei materiali

Leggi anche: Volley, Milano espugna Cuneo e si rilancia in Superlega: Recine di qualità, Reggers sugli scudi

Leggi anche: Corso di Fashion Design all’IED di Milano: Scopri un’Opportunità Unica per la Tua Carriera nella Moda

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Argomenti discussi: Il distretto tessile sarà a Milano Unica; Carpi Fashion System partecipa a Milano Unica; Carpi Fashion System parteciperà a ''Milano Unica'' per presentare il know how del territorio al servizio della moda; Pitti Uomo 109 e Fashion Week Milano: il menswear italiano in cerca di riscatto.

moda milano unica rilanciaPitti Uomo al via con 750 marchi, poi la Fashion Week di Milano: la moda cerca il rilancio dopo un 2025 da dimenticare - 750 marchi, eventi speciali e dati sul fatturato 2025: la moda maschile italiana cerca di superare un anno di flessione ... ilfattoquotidiano.it

Donatella Versace si rilancia nel business del fashion: ecco che cosa farà una delle icone della moda italiana - Dopo aver lasciato la direzione creativa della griffe da lei fondata con il defunto fratello Gianni e da poco rilevata da Prada, Donatella Versace si ... affaritaliani.it

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.