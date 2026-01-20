Moda e famiglia Nel segno di Gherardi del Testa

Moda e famiglia si intrecciano nel racconto di Gherardi del Testa, un percorso che unisce tradizione, territorio e innovazione. L’azienda Easy Style di Peccioli ha scelto quest’anno la Cantina La Spinetta a Casanova di Terricciola come cornice per valorizzare la propria storia e i valori familiari. Un’occasione per condividere un’idea di moda che si radica nel territorio e nella cultura locale, mantenendo un approccio autentico e sobrio.

SoprAtutto moda e famiglia: un racconto corale tra moda, tradizione e territorio. Il format dell’azienda di moda Easy Style di Peccioli ha preso vita quest’anno alla Cantina La Spinetta a Casanova di Terricciola. E’ stata l’occasione per raccontare attraverso la moda, i valori e la cultura di un’azienda manifatturiera a conduzione familiare profondamente radicata nel proprio territorio. L’evento ha preso ispirazione dalla commedia ottocentesca La moda e la famiglia di Tommaso Gherardi del Testa, autore originario di Terricciola, che già nel suo tempo rifletteva sul delicato equilibrio tra apparenza e sostanza, innovazione e tradizione, moda e valori familiari. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Moda e famiglia Nel segno di Gherardi del Testa Leggi anche: Famiglia e innovazione nel segno del cartone: i 75 anni di un'azienda simbolo lecchese Continassa Juve: vittoria col Bologna nel segno di Cabal, torna in campo Bremer. Ora testa alla Roma (senza lo squalificato Koopmeiners)La Juventus torna in campo con una vittoria contro il Bologna, grazie a Cabal, e il rientro di Bremer. La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Valentino morto, dal sostegno dei genitori al ruolo della sorella Vanda e i cani carlini: la famiglia dell'ultimo imperatore della moda - Lo stilista si è spento nella sua residenza di Roma, lasciando un vuoto incolmabile non solo nella moda, ma nel cuore della sua ... msn.com

Addio a Valentino, un grande della moda e del panorama italiano e mondiale. Si è spento questa sera Valentino Galvani il famoso salto che ha portato prestigio dell'Italia in tutto il mondo con la sua imoda e la sua arte. Condoglianze alla famiglia - facebook.com facebook

Un grande maestro dello stile italiano che ha lasciato un segno profondo nella moda e nell’immaginario del nostro Paese. Nel 1962 la svolta della carriera di Valentino Garavani avvenne a Firenze, a Palazzo Pitti: un legame che resterà nella storia della moda x.com

