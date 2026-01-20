Al World Economic Forum di Davos, il primo ministro del Qatar, Mohammed bin Abdulrahman Al-Thani, ha sottolineato che non vi sono alternative al piano statunitense per Gaza proposto dall'amministrazione Trump. Il Gaza Board of Peace sta lavorando per presentare un percorso che possa contribuire a una soluzione duratura, nel rispetto delle esigenze della regione e delle parti coinvolte.

Davos, 20 gen. (Adnkronos) - Il Gaza Board of Peace sta "presentando un percorso". Lo ha affermato il primo ministro del Qatar Mohammed bin Abdulrahman Al-Thani al World Economic Forum di Davos. "L'implementazione della prima fase dell'accordo non significa che l'accordo sia concluso", avverte Al-Thani. "Abbiamo molto lavoro da fare in questo momento. Siamo felici di contribuire alla pace e alla stabilità nella nostra regione", ha affermato in merito all'inclusione del Qatar nel Consiglio per la pace. "Al momento non abbiamo percorsi alternativi da cercare", ha aggiunto riferendosi al piano per Gaza del presidente degli Stati Uniti Donald Trump. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Mo: Qatar, 'non c'è alternativa a piano Trump per Gaza'

Leggi anche: Mo: Consiglio di sicurezza Onu voterà lunedì su piano Trump per Gaza

Piano Trump per Gaza. Egitto, Qatar e Turchia: "Avanti con la Fase 2"Il piano di Trump per Gaza prevede una serie di iniziative volte a stabilizzare la regione.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Argomenti discussi: Il regime iraniano assicura che le proteste sono sotto controllo. Trump Cambiare leadership - Iran, pugno duro contro le minoranze: arrestati 12 membri della comunità Bahai; Il Regno Unito chiude temporaneamente l’ambasciata a Teheran. Iran chiude lo spazio aereo a tutti i voli, tranne a quelli autorizzati; Iran, Trump: stop azione militare? Vedremo se fermano uccisioni; Iran chiude lo spazio aereo a tutti i voli, tranne a quelli autorizzati. Trump: Verificheremo se Teheran ha fermato le uccisioni.

Mo: Qatar, ‘in corso tentativi di riprendere negoziati , non colloqui per tregua’ - Doha, 30 giu. Il portavoce del ministero degli Esteri del Qatar, Majed Al-Ansari, ha dichiarato in una conferenza stampa a Doha che non sono in corso colloqui per un cessate il fuoco nella Striscia ... lasicilia.it

Donald Trump sta costruendo una sua Onu personale, privata, alternativa alle Nazioni Unite, quelle vere, dove si entra rigorosamente sul suo invito perché si è autonominato presidente a vita. Si chiama 'Board of peace', letteralmente 'Consiglio di pace'. Il punt - facebook.com facebook