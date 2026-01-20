Mo | Idf ' rinvenuto deposito di armi in un tunnel a Gaza'

Durante un’operazione di rastrellamento nel sud di Gaza, l'esercito israeliano ha scoperto un deposito di armi all’interno di un tunnel. L’intervento rientra nelle attività di controllo e sicurezza lungo la linea del cessate il fuoco, mirate a garantire la stabilità nella zona. La scoperta evidenzia le tensioni persistenti e le complesse dinamiche di sicurezza nella regione.

Tel Aviv, 20 gen. (Adnkronos) - L'esercito israeliano ha rinvenuto un deposito di armi in un tunnel durante le operazioni di rastrellamento sul lato israeliano della linea del cessate il fuoco di Gaza, nel sud della Striscia. Lo ha reso noto l'Idf, aggiungendo che i soldati della 188ª Brigata corazzata e dell'unità d'élite del genio da combattimento Yahalom hanno trovato armi da fuoco, lanciarazzi e altre attrezzature militari nel pozzo.

