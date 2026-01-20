La proposta di invitare Vladimir Putin nel consiglio di amministrazione di una società ha suscitato molte critiche. Secondo Mo Borghi, questa scelta rappresenta un esempio di come, in alcuni casi, la diplomazia possa perdere di credibilità e diventare un mero esercizio di potere. È importante valutare con attenzione le implicazioni di decisioni di questo tipo, che possono influenzare l’immagine e la neutralità delle istituzioni coinvolte.

Roma, 20 gen. (Adnkronos) - "C'è un punto oltre il quale la diplomazia smette di essere credibile e diventa semplicemente un esercizio di potere. Un Board of Peace su Gaza con una quota d'ingresso da un miliardo di dollari non è mediazione multilaterale: è plutocrazia internazionale travestita da iniziativa politica. E poi c'è l'assurdo nell'assurdo: Putin invitato. Non è realpolitik. È legittimazione”. Lo scrive sui social il senatore Enrico Borghi, vicepresidente di Italia Viva. “La Francia, con prudenza, ha detto che per ora l'adesione è sospesa. E subito dopo arrivano minacce di dazi punitivi al 200%: una logica che assomiglia più alla pressione commerciale che alla diplomazia. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Mo: Borghi (Iv), 'assurdo invitare Putin nel board'

Editoria: Borghi (Iv), 'solidarietà a Repubblica e La Stampa'Il deputato di Italia Viva, Borghi, esprime solidarietà alle redazioni di La Repubblica e La Stampa in risposta all’attacco subito dall’ambasciata russa in Italia.

**Mo: Erdogan invitato a far parte del 'Board of Peace' per Gaza**Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan è stato invitato a partecipare al 'Board of Peace' per Gaza, un organismo incaricato di supervisionare la gestione temporanea della regione.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Mo: Borghi (Iv), 'assurdo invitare Putin nel board' - Roma, 20 gen. (Adnkronos) - C'è un punto oltre il quale la diplomazia smette di essere credibile e diventa semplicemente un esercizio di potere. Un Board of Peace su Gaza con una quota d'ingresso da ... iltempo.it

Mo: Borghi (Iv), 'sensato vietare manifestazione di Bologna pro 7 ottobre' - Roma, 6 ott.-(Adnkronos) - La decisione del prefetto di Bologna, Enrico Ricci, di vietare la manifestazione annunciata per domani in piazza Nettuno, promossa da gruppi che celebrano l'attacco del 7 ... iltempo.it

Follia a #Varese! Al Rogo, al Rogo! Caccia alle Streghe! E quest'anno e' toccato anche a due incolpevoli Abeti di essere immolati nell'assurdo rito propiziatorio del falo' di Sant'Antonio! Polveri sottili alle stelle, inquinamento fuori controllo, Follia! - facebook.com facebook