minnesota cittadino usa prelevato da ice e portato in strada in mutande

Un cittadino statunitense del Minnesota ha riferito di essere stato prelevato dalla ICE dalla propria abitazione e condotto in strada in mutande, senza un mandato di perquisizione. La vicenda solleva questioni sulle modalità di intervento delle autorità di immigrazione e sui diritti dei cittadini coinvolti. La situazione è al centro di attenzione e richiede un’analisi accurata dei fatti e delle procedure adottate.

Un cittadino statunitense allontanato dall’ ICE dalla sua abitazione nel Minnesota in biancheria intima dopo, sostiene l’uomo, una perquisizione senza mandato. Agenti federali dell’immigrazione hanno forzato una porta e arrestato l’uomo puntandogli contro le armi senza alcun mandato, per poi condurlo in strada in mutande con temperature sotto lo zero. Indossava solo sandali e mutande, con una coperta avvolta intorno alle spalle. I video hanno ripreso la scena, in cui si vedono persone che suonano fischietti e clacson e vicini che gridano a più di una dozzina di agenti armati di pistola di lasciare in pace la sua famiglia. 🔗 Leggi su Lapresse.it

