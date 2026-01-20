Mingueza Juve dirigenza bianconera pronta al rilancio per convincere il Celta Vigo e chiudere l’affare La cifra sul piatto

La Juventus sta lavorando per chiudere l'acquisto di Mingueza dal Celta Vigo. La dirigenza bianconera ha intenzione di presentare un’offerta convincente per finalizzare l’affare. La trattativa si inserisce nella strategia della società di rafforzare la rosa con profili di esperienza e qualità. La cifra proposta e gli eventuali dettagli dell’accordo sono ancora oggetto di definizione, ma il club si mostra determinato a portare a termine l’operazione.

Mingueza Juve, la dirigenza bianconera è pronta al rilancio per convincere il Celta Vigo e chiudere l’affare per lo spagnolo. Ecco la cifra sul piatto. La Juventus ha deciso di premere sull’acceleratore, consapevole che non c’è più un minuto da perdere. Dalle parti della Continassa il tempo dei sondaggi può dirsi bello che finito: gli obiettivi sono chiari e ora si fa sul serio. Con le ultime due settimane di mercato a disposizione, la strategia è quella di intensificare i contatti per limare le distanze e, se possibile, chiudere tutte e tre le trattative che la Juve ha recentemente avviato con Crystal Palace, Atalanta e Celta Vigo. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

Mingueza Juve, la dirigenza vuole anticipare i tempi: presentata l’offerta al Celta Vigo. Cosa manca per il rinforzo in difesaLa Juventus sta lavorando per rafforzare la difesa e ha presentato un’offerta al Celta Vigo per Mingueza.

Mingueza Juve, il calciatore ha detto sì ai bianconeri per giugno. Il Celta Vigo, al momento, non apre all’addio immediato per un motivo. Il retroscenaMingueza ha confermato il suo interesse a trasferirsi alla Juventus a partire da giugno.

Comolli prepara la nuova offerta: il giocatore è approvato dalla dirigenza e c'è ancora margine per avvicinare richiesta e offerta

