Il trasferimento di Mingueza alla Juventus rimane in fase di valutazione. Secondo le ultime notizie, il Celta Vigo mantiene la sua posizione, mentre i bianconeri considerano l’acquisto principalmente per la prossima estate. Le trattative continuano e, al momento, non ci sono conferme ufficiali su un’operazione imminente a gennaio. La situazione resta da seguire attentamente nelle prossime settimane.

Mingueza alla Juve, i bianconeri continuano a ragionare sul giocatore soprattutto per giugno. Difficile vederlo a Torino sin da subito. Il futuro della difesa bianconera potrebbe tingersi di colori blaugrana e galiziani. Nelle ultime ore, il nome di Oscar Mingueza è tornato prepotentemente al centro dei radar di mercato della Vecchia Signora. A fare chiarezza sulla trattativa è stato l’esperto di calciomercato Fabrizio Romano, che attraverso il suo canale YouTube ha delineato i contorni di un’operazione tanto affascinante quanto complessa. L’interesse del club torinese per il difensore del Celta Vigo è concreto, ma la tempistica rimane il nodo principale. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

Mingueza alla Juve, si chiude a gennaio? La posizione del Celta Vigo e l'intenzione dei bianconeri sullo spagnolo

Mingueza Juve, braccio di ferro col Celta Vigo: non c’è l’ok alla cessione immediata, i bianconeri hanno individuato già la possibile alternativaLa Juventus continua a monitorare la situazione di Mingueza, con un braccio di ferro con il Celta Vigo sulla cessione.

Mingueza Juve, continua il muro del Celta: l’ultima offerta dei bianconeri non convince il club spagnolo. Cosa sta succedendoL'interesse della Juventus per Mingueza prosegue, con un'offerta di 3 milioni di euro volta ad anticipare l'arrivo del difensore.

