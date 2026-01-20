Un episodio di minacce e danneggiamenti all’auto dell’ex moglie ha portato all’emissione di una misura cautelare. Questa decisione, adottata dal Giudice per le indagini preliminari, è stata eseguita dai Carabinieri di Montesarchio. La misura prevede il divieto di avvicinamento alla parte offesa, al fine di tutelare la sicurezza e l’incolumità della vittima.

Tempo di lettura: 2 minuti Nel pomeriggio di oggi i militari del Comando Stazione Carabinieri di Montesarchio hanno dato esecuzione ad un’ordinanza emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Benevento, su richiesta di questa Procura, che dispone la misura cautelare del divieto di avvicinamento alla parte offesa con mantenimento di una distanza minima di 1.000 mt ed del applicazione del braccialetto elettronico. Il destinatario del provvedimento è un cittadino residente nel comune caudino, gravemente indiziato reato di stalking nei confronti della ex moglie. In particolare, è emerso un quadro gravemente indiziario in ordine a condotte reiterate, in relazione al rifiuto della donna di accettare la fine della relazione, tali da cagionare a questa un perdurante e grave stato di paura ed ingenerandole un fondato timore per la sua incolumità. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Minacce e danni all’auto dell’ex moglie: scatta misura cautelare

