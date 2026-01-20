milano insicura se ne accorge anche il sindaco sala

Il sindaco Sala riflette sulla gestione della sicurezza a Milano, considerando la possibilità di mantenere la delega in proprio, ma con condizioni specifiche. La questione è al centro del dibattito cittadino, in un contesto in cui crescono preoccupazioni riguardo alla sicurezza urbana. La decisione, ancora in fase di valutazione, mira a trovare un equilibrio tra responsabilità e efficacia delle misure adottate.

La possibilità che la delega alla sicurezza resti in capo al sindaco resta sul tavolo, ma solo a precise condizioni. Lo ha chiarito Giuseppe Sala a margine della presentazione della Fondazione Vecchioni, spiegando che "c'è l'opzione" di mantenere la delega, "ma che è realizzabile" soltanto se si riuscirà a individuare "una formula per essere supportato". Il primo cittadino ha sottolineato di non voler sottovalutare il peso dell'incarico: "Non voglio rischiare di prendermi un carico e poi, emotivamente, avendo tanta voglia di lavorare, dici 'lo faccio', ma il tema è delicato, è un tema che sta esplodendo in tutta Italia". 🔗 Leggi su Iltempo.it

Crans-Montana, il sindaco Sala: "Anche a Milano locali nei seminterrati, servono controlli"Il sindaco Sala sottolinea l'importanza di rafforzare i controlli anche a Milano, in particolare nei locali situati nei seminterrati.

