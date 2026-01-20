Milano i numeri dei milionari non tornano | perché la ricerca è poco attendibile

Recentemente si è discusso di uno studio che attribuisce a Milano il primato mondiale di milionari. Tuttavia, un’analisi approfondita evidenzia come i dati presentati siano poco affidabili, basati su metodologie discutibili e fonti inconsistenti. È importante dunque valutare con attenzione queste cifre, considerando le criticità che possono influenzare i risultati e la loro attendibilità.

Secondo il report, nel capoluogo lombardo vivrebbero circa 115mila persone con un patrimonio finanziario liquido superiore al milione di dollari, esclusi gli immobili. Un numero che collocherebbe Milano all’undicesimo posto nel mondo per valori assoluti, ma addirittura al primo per rapporto tra milionari e popolazione. È proprio questo rapporto a sollevare i maggiori dubbi: significherebbe che un terzo dei milionari di New York vivrebbe in una città che ha un sesto dei suoi abitanti e redditi medi sensibilmente più bassi. La prima criticità riguarda la fonte dei dati. Henley & Partners, società londinese specializzata in consulenze per visti, passaporti e regimi fiscali agevolati per persone ad alto patrimonio, non produce direttamente le stime. 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Milano, i numeri dei milionari non tornano: perché la ricerca è poco attendibile I dati sui molti milionari che vivono a Milano non tornanoI dati riguardanti il numero di milionari a Milano risultano ambigui e poco convincenti. Milano capitale dei milionari: uno ogni 12 residentiMilano si conferma come una delle città italiane con la più alta concentrazione di patrimoni elevati. Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Lotteria di Natale 2025: estratti i numeri vincenti; Milano capitale dei milionari: uno ogni 12 residenti; Derby delle assicurazioni: Allianz Milano a Trento tra ex, numeri e voglia di riscatto; Milano tra le città con il più alto tasso di milionari al mondo: il nuovo rapporto Henley & Partners. Milano capitale della startup: tutti i numeri della conferenza internazionale che ha riunito in città i leader del venture capital - Per il secondo anno consecutivo il capoluogo lombardo ha ospitato la prestigiosa Zero One Hundred Conference, patrocinata dal Comune. Obiettivo: mettere a fattor comune la forza di capitali privati, ... milanofinanza.it Così Milano è diventata la capitale dei live. Quanto valgono i concerti? Indotto milionario - Milano – Quanto valgono i concerti estivi a Milano? A confermare il capoluogo meneghino come capitale indiscussa dei grandi live sono (anche) i numeri, con un indotto economico complessivo di oltre 96 ... ilgiorno.it TUTTI I DATI SUGLI SPETTATORI Nel girone di andata, Olimpia Milano prima per numeri spettatori nonostante il crollo rispetto alla scorsa stagione. Apu Udine prima per percentuale riempimento. Aumenti per Napoli Basket e Derthona Basket. Vanno - facebook.com facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.